Wechselhaftes und regnerisches Wetter nach Ostern erwartet

DWD: Wechselhaftes Wetter in den kommenden Tagen

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Regen und Sonne. Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wechselnde Bewölkung und Schauer vorher. Kurze Gewitter mit Graupel sind möglich. Vor allem in der zweiten Tageshälfte lassen die Schauer nach und es gibt längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad, in Hochlagen 7 Grad. Laut den Meteorologen ist mit einem mäßigen bis frischen Wind mit starken Böen zu rechnen. In exponierten Lagen können stürmische Böen aufziehen.