Zivilcourage rettet Leben – XY-Preis für Helfer verliehen

Aktualisiert 17.11.2025 - 20:54 Uhr

Drei Freunde stoppen eine Vergewaltigung, eine Pflegerin rettet eine durch 49 Messerstiche verletzte Frau. Immer wieder gibt es Gewalttaten, bei denen Helfer eingreifen.
