Trauer um TV-Journalist Jürgen Thebrath

Veröffentlicht 12.11.2025 - 13:15 Uhr

Mit einem Bericht über Wurmlarven in Frischfisch schockte er in den 1980er Jahren das bundesdeutsche Fernsehpublikum: Journalist Jürgen Thebrath ist gestorben.
© dpa

