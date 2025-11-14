Fatih Akin über Hark Bohm: «Der Leuchtturm ist erloschen»

Veröffentlicht 14.11.2025 - 17:18 Uhr

Der Filmemacher und Autor Hark Bohm ist am Freitag gestorben. Für Regisseur Fatih Akin war er weit mehr als ein Kollege.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH