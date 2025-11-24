ESC 2026 - Kartenverkauf für Wien beginnt im Januar

Veröffentlicht 24.11.2025 - 12:27 Uhr

Nur wer sich bis 18. Dezember online registriert, darf auf ein Ticket hoffen. Insgesamt werden 90.000 Karten verkauft. Die besten Final-Plätze kosten 360 Euro.
ESCFernsehenMusikAuszeichnungenMedienÖsterreichInternationalEuropaWien
© dpa

Alle Alben und Songs zum Download bei Vodafone Music

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH