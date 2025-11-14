Berlinale: Goldener Ehrenbär geht an Oscar-Gewinnerin Yeoh

Veröffentlicht 14.11.2025 - 15:03 Uhr

Die Filmfestspiele in Berlin ehren Schauspielerin Michelle Yeoh für ihr Lebenswerk - sie sei eine «eine visionäre Künstlerin und Performerin, deren Werk Grenzen überschreitet».
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH