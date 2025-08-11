«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus

«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus

Veröffentlicht 11.08.2025 - 09:21 Uhr

Die Moderatorin Lola Weippert teilt ein Video aus einem Krankenhausbett. Ihre Fans bittet sie, ihr die Daumen zu drücken.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH