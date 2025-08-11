Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus
Home
Unterhaltung
People
Leute:
«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus
«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus
Veröffentlicht 11.08.2025 - 09:21 Uhr
Die Moderatorin Lola Weippert teilt ein Video aus einem Krankenhausbett. Ihre Fans bittet sie, ihr die Daumen zu drücken.
© dpa
Newsticker
#
Essstörungen bei Jugendlichen verstehen - und helfen
Gesundheit
#
«Urlaub anders vorgestellt» - Lola Weippert im Krankenhaus
People
#
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Panorama
#
So kann Putzen glücklich machen
Gesundheit
#
Mehr als 200 Nachbeben in der Westtürkei
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH