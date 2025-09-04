Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien
Home
Unterhaltung
People
Musik:
Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien
Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien
Veröffentlicht 04.09.2025 - 06:27 Uhr
JJ freut sich auf den Eurovision Song Contest in Wien: «Das ist einer der coolsten Momente in einer Karriere.» Ob er auch moderiert, ist noch offen.
© dpa
Newsticker
#
Nagelsmann schützt Wirtz: «Gang» um ihn in Liverpool
Nationalmannschaft
#
Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien
Musik
#
Traumfinale geplatzt: So geht es für die Basketballer weiter
News
#
Alter von illegal gefälltem Robin-Hood-Baum bestimmt
Panorama
#
Transfersummen irritieren auch DFB-Kapitän Kimmich
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH