Rap-Superstar Cardi B bringt viertes Kind zur Welt

Veröffentlicht 14.11.2025 - 04:57 Uhr

Im September brachte Cardi B nicht nur ihr zweites Album heraus, sondern gab auch ihre Schwangerschaft bekannt. Nun ist der Nachwuchs da - und die Mama «gesund und glücklich».
