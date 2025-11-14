Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme

Veröffentlicht 14.11.2025 - 09:18 Uhr

Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.
