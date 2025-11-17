Glööckler lobt Deutschland-Trikot - Renaissance statt Retro

Veröffentlicht 17.11.2025 - 11:42 Uhr

Das an 1990 angelehnte Trikot passe perfekt zum aktuellen Trend, sagt der Modeschöpfer Harald Glööckler.
