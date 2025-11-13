Entertainerin mit viel Lebensfreude - Bambi für Heidi Klum

Veröffentlicht 13.11.2025 - 22:06 Uhr

Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum im Fernsehen Nachwuchs-Models. Sie ist Werbeikone, Moderatorin, Superstar. Jetzt ist sie zum dritten Mal mit einem Bambi geehrt worden.
