Ehre für das Lebenswerk - Bambi für Roland Kaiser

Veröffentlicht 13.11.2025 - 23:00 Uhr

Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. Eine außergewöhnliche Karriere, ein Leben für den Schlager und für seine Fans. Dafür hat er nun den Bambi verliehen bekommen.
