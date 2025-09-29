Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben

Veröffentlicht 29.09.2025 - 08:06 Uhr

Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.
© dpa

