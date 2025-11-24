Damian Hardung reanimiert – Serienstar erzählt von Notfall

Veröffentlicht 24.11.2025 - 03:27 Uhr

Von romantischem Serienstar zum Lebensretter: Damian Hardung erzählt, wie er plötzlich reanimieren musste – und warum manche Rollen ihn an seine Grenzen bringen.
StreamingMedienFernsehenInternetLeuteDeutschlandNordrhein-Westfalen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH