Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Veröffentlicht 16.09.2025 - 12:42 Uhr

Vor drei Jahren hatte Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Für Howard Carpendale gab er nun ein kurzes Comeback.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH