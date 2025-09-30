Boyzone macht Bühnen-Comeback

Veröffentlicht 30.09.2025 - 10:48 Uhr

Die Stars um Ronan Keating sind längst keine «Boys» mehr. Doch für ihre Fans wollen sie das Gefühl der 90er nochmal auf die Bühne bringen - zumindest ein einziges Mal.
