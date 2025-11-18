Ariana Grande bei Premiere bedrängt – Fan muss ins Gefängnis

Veröffentlicht 18.11.2025 - 06:39 Uhr

Mitten im Blitzlichtgewitter sprang ein australischer Fan über die Absperrung, stürmte auf Ariana Grande zu. Der Mann ist kein Unbekannter - und muss nun ins Gefängnis.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH