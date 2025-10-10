André Rieu: Die Welt braucht Walzer

Veröffentlicht 10.10.2025 - 11:33 Uhr

Der Walzerkönig Johann Strauss wurde vor 200 Jahren geboren. Einer seiner größten Fans ist André Rieu. Der Niederländer ehrt Strauss und den Dreivierteltakt.
© dpa

