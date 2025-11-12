Umfrage: Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik

Aktualisiert 12.11.2025 - 17:40 Uhr

Mensch oder Maschine? In einem Experiment erkennen die Umfrageteilnehmer nicht, ob die Musik von der KI oder Menschen kommt. Was denken die Teilnehmer über Künstliche Intelligenz in der Musik?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH