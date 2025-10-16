«Looking for Freedom» - Schlagerkönig Jack White ist tot
«Looking for Freedom» - Schlagerkönig Jack White ist tot
Jack White prägte den deutschen Schlager wie kaum ein anderer. Als einer von ganz wenigen deutschen Musikmachern war er auch international erfolgreich. Nun ist White im Alter von 85 Jahren gestorben.
