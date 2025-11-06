Keine leichte Kost: Rosalía-Album in Barcelona vorgestellt

Aktualisiert 06.11.2025 - 08:31 Uhr

Rosalía überrascht mit einem Album, das kaum tanzbar ist, aber mit sinnlichen Abenteuern und tiefgründigen Texten zwischen Sex, Sehnsucht und Gott fesselt. Ein Wagnis.
© dpa

