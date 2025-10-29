Warum Maxi Schafroth gerne mal unsichtbar wäre

Warum Maxi Schafroth gerne mal unsichtbar wäre

Veröffentlicht 29.10.2025 - 04:45 Uhr

«Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt und niemand was meckt!» - beneidenswert! Was sagt der Kabarettist und Koboldssprecher Maxi Schafroth dazu?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH