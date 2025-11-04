Nina Chuba sagt Konzerte ab

Veröffentlicht 04.11.2025 - 13:51 Uhr

Nach der Absage in Hannover fällt auch in Dortmund ein Konzert der Sängerin aus. In einer Instagram-Story zeigt sie sich enttäuscht und bittet ihre Fans um Verständnis.
