Bestseller-Autor Dan Brown ist verliebt

Bestseller-Autor Dan Brown ist verliebt

Veröffentlicht 18.09.2025 - 16:27 Uhr

In seinem neuesten Thriller führt Dan Brown die Leser nach Prag. Es geht um Esoterik, paranormale Phänomene wie Hellseherei - und eine Liebesgeschichte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH