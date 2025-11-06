«Pokémon-Legenden: Z-A»: Neue Kämpfe für die Taschenmonster

Veröffentlicht 06.11.2025 - 00:09 Uhr

Dieses Spin-off ist in seiner Umsetzung freier als die Hauptserie mit den kampflustigen Taschenmonstern. Doch tut das dem Riesen-Franchise gut?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH