  • Home
  • Sport
  • News
  • Verband muss Nachfolger suchen: Winiarski tritt als Volleyball-Bundestrainer zurück

Winiarski tritt als Volleyball-Bundestrainer zurück

Veröffentlicht 12.11.2025 - 12:01 Uhr

Familie, Doppelbelastung, Gesundheit: Michal Winiarski erklärt offen, warum er seinen Vertrag bei den deutschen Volleyballern nicht erfüllt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH