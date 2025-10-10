Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

  • Home
  • Sport
  • News
  • Bei Weltcup in den USA: Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Veröffentlicht 10.10.2025 - 19:21 Uhr

Anna Elendt knackt einen alten deutschen Rekord. Damit hält sie nun alle nationalen Bestmarken im Brustschwimmen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH