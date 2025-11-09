  • Home
Volles Risiko: Verstappen nach Regelbruch aus der Boxengasse

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:12 Uhr

Red Bull verstößt gegen die Regeln: Am Wagen von Max Verstappen werden noch mal massive Änderungen vorgenommen, auch der Motor wird gewechselt. Die Strafe nimmt er bewusst in Kauf.
