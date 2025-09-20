Verstappen holt Pole in Chaos-Qualifikation

Veröffentlicht 20.09.2025 - 16:18 Uhr

Er macht es - wie ein Weltmeister. Max Verstappen lässt sich von Wind, Roten Flaggen und Regen nicht beirren. Andere schon: Das McLaren-Duo schwächelt.
© dpa

