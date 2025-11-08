  • Home
  Formel 1: Sprint-Unfall von Piastri – Norris baut WM-Führung aus

Sprint-Unfall von Piastri – Norris baut WM-Führung aus

Aktualisiert 08.11.2025 - 16:29 Uhr

Lando Norris feiert einen Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien. Ein früher Unfall von Oscar Piastri verschiebt das WM-Duell weiter zugunsten des Briten.
© dpa

