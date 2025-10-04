Schrecksekunde für Zverev bei Auftaktsieg in Shanghai

Schrecksekunde für Zverev bei Auftaktsieg in Shanghai

Veröffentlicht 04.10.2025 - 10:27 Uhr

Alexander Zverev schafft es ohne Glanz in die nächste Runde von Shanghai. Kurz vor Schluss braucht der Hamburger medizinische Hilfe.
