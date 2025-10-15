Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes

  • Home
  • Sport
  • News
  • Fahrerpaarung bleibt: Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes

Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes

Veröffentlicht 15.10.2025 - 15:36 Uhr

Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH