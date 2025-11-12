  • Home
Reus vor Vertragsverlängerung bei Los Angeles Galaxy

Veröffentlicht 12.11.2025 - 10:00 Uhr

Marco Reus könnte noch länger für Los Angeles Galaxy auflaufen. Sein Berater spricht einem Bericht zufolge von guten Gesprächen.
