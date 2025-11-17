Nationaltorhüterin Berger im Finale der US-Meisterschaft

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger steht mit ihrem Team Gotham FC im Finale der US-Fußball-Meisterschaft. In einem dramatischen Halbfinale in der National Women’s Soccer League (NWSL) gewann das Team aus New Jersey bei Orlando Pride mit 1:0 (0:0) und kämpft am kommenden Samstag (Ortszeit) gegen Washington Spirit um den Titel. Jaedyn Shaw sorgte mit ihrem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten Sieg. Berger hielt wenig später den Erfolg mit einer Glanzparade fest (90. Minute+10.). Tägliche Sport-News direkt auf Dein Handy – per Nachricht im Messenger. Mit Vodafone Daily bleibst Du bei allen Sportarten auf dem Laufenden. Keine App, keine Werbung, keine Datenweitergabe. Jetzt kostenlos testen! Die 35 Jahre alte Berger, die zuletzt zweimal hintereinander Deutschlands Fußballerin des Jahres wurde, fehlte der DFB-Elf beim Erfolg im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich Ende Oktober wegen einer Knieverletzung. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen!