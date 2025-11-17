  • Home
  • Frauen-Fußball: Nationaltorhüterin Berger im Finale der US-Meisterschaft

Nationaltorhüterin Berger im Finale der US-Meisterschaft

Veröffentlicht 17.11.2025 - 02:24 Uhr

Ein Tor in der Nachspielzeit lässt Deutschlands beste Keeperin auf einen Titel hoffen. Auch die Torfrau hat ihren Anteil am Halbfinal-Erfolg.
© dpa

