  • Billie Jean King Cup: Nach DTB-Abstieg: Tennis-Teamchef Schüttler tritt zurück

Veröffentlicht 17.11.2025 - 18:39 Uhr

Die deutschen Tennis-Frauen sind 2026 im Billie Jean King Cup nur noch zweitklassig. Teamchef Rainer Schüttler zieht nun die Konsequenz.
