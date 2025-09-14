Mihambo gewinnt WM-Silber im Weitsprung

Veröffentlicht 14.09.2025 - 15:12 Uhr

Malaika Mihambo vergrößert ihre stolze Medaillensammlung weiter. Im spannenden Weitsprung-Finale bei der Leichtathletik-WM bejubelt die 31-Jährige Silber.
