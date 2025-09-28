Lys schafft Tennis-Überraschung bei Turnier in Peking

Lys schafft Tennis-Überraschung bei Turnier in Peking

Veröffentlicht 28.09.2025 - 08:09 Uhr

Eva Lys spielt bei den China Open weiterhin starkes Tennis. Nun bezwingt sie sogar eine einstige Wimbledonsiegerin.
