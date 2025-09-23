Früherer Davis-Cup-Kapitän Niki Pilic gestorben

Früherer Davis-Cup-Kapitän Niki Pilic gestorben

Veröffentlicht 23.09.2025 - 11:39 Uhr

Die großen Erfolge im deutschen Tennis sind eng mit seinem Namen verbunden. Nun ist Mr. Davis Cup im Alter von 86 Jahren gestorben.
© dpa

