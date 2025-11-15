  • Home
  • Ski alpin: Emma Aicher fährt in Levi aufs Slalom-Podest

Aktualisiert 15.11.2025 - 14:56 Uhr

Skirennfahrerin Emma Aicher gelingt beim Slalom in Levi ein starker Auftritt: Die 22-Jährige fährt als Dritte aufs Podest und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich.
