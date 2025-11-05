  • Home
  • Deutschland Cup: Eishockey-Frauen siegen im Penalty-Krimi gegen Frankreich

Eishockey-Frauen siegen im Penalty-Krimi gegen Frankreich

Veröffentlicht 05.11.2025 - 22:06 Uhr

Schusspech, Aufholjagd und ein Happy End: Die DEB-Frauen kämpfen sich mit Herzblut in den Deutschland Cup. Drei Monate vor Olympia ist aber noch Luft nach oben.
