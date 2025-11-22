  • Home
  • Sport
  • News
  • Beach-Volleyball: Ehlers/Wickler verpassen WM-Finale - Kampf um Bronze

Ehlers/Wickler verpassen WM-Finale - Kampf um Bronze

Veröffentlicht 22.11.2025 - 11:54 Uhr

Gegen Ahman/Hellvig setzt es für die Hamburger die 14. Niederlage im 15. Duell. Im Spiel um Rang drei wartet nun am Sonntag ein französisches Duo.
WMBeachvolleyballDeutschlandAustralienInternationalNorth AdelaideSouth Australia
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH