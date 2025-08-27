Dressur-EM: Trotz Fehlern zum Auftakt auf dem Gold-Platz

Dressur-EM: Trotz Fehlern zum Auftakt auf dem Gold-Platz

Veröffentlicht 27.08.2025 - 16:48 Uhr

Das deutsche Team startet bei der Europameisterschaft schwach. Eine Debütantin sorgt dennoch für den ersten Platz.
© dpa

