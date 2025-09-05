Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar

  Basketball-EM: Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar

Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar

Veröffentlicht 05.09.2025 - 16:00 Uhr

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist wieder gesund. Gegen Portugal soll er auf der Bank sitzen. In welcher Rolle?
© dpa

