Basketball-Legende Lenny Wilkens gestorben

Veröffentlicht 10.11.2025 - 08:00 Uhr

Lenny Wilkens gewann Titel in der NBA und bei Olympia. Nun ist der frühere Weltklasse-Spieler und -Coach im Alter von 88 Jahren gestorben.
© dpa

