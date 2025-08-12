Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter
Home
Sport
News
Leichtathletik:
13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter
13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter
Aktualisiert 12.08.2025 - 19:32 Uhr
Armand «Mondo» Duplantis springt nur zwei Monate nach seiner bisherigen Bestmarke den nächsten Weltrekord - diesmal in Budapest.
© dpa
Newsticker
#
Hockey-Herren ziehen mit Kantersieg ins Halbfinale ein
News
#
Weißes Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska
Ausland
#
Manchester City verleiht Grealish an Everton
Fußball-News
#
Die nächste «Era»: Swift verkündet überraschend neues Album
Musik
#
Bayern gewinnen vor Supercup ohne Coman und Neuer
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH