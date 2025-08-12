13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter

13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter

Aktualisiert 12.08.2025 - 19:32 Uhr

Armand «Mondo» Duplantis springt nur zwei Monate nach seiner bisherigen Bestmarke den nächsten Weltrekord - diesmal in Budapest.
© dpa

