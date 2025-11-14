Trotz Kritik an Sohn: Wirtz’ Vater «100 Prozent zufrieden»

Veröffentlicht 14.11.2025 - 05:33 Uhr

Die Kritik an Florian Wirtz reißt nicht ab, doch sein Vater sieht den Wechsel nach Liverpool positiv. Für den Berater seines Sohnes läuft alles nach Plan.
