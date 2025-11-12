Schlotterbeck trainiert nicht: Wohl kein Luxemburg-Einsatz

Aktualisiert 12.11.2025 - 14:26 Uhr

Nico Schlotterbeck geht es besser, doch der verletzte Fuß muss noch geschont werden. Julian Nagelsmann muss für das Luxemburg-Spiel einen Plan B parat haben.
