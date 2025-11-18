Pressestimmen zum 6:0 der DFB-Elf: Eine deutsche Warnung

Veröffentlicht 18.11.2025 - 05:24 Uhr

Der deutliche Sieg gepaart mit einer beeindruckenden Leistung der deutschen Mannschaft wird auch international wahrgenommen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH