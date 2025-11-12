Matthäus kritisiert Nagelsmann für Umgang mit Sané

Veröffentlicht 12.11.2025 - 20:45 Uhr

Julian Nagelsmann sprach zuletzt klare Worte über Leroy Sané. Lothar Matthäus gefällt das nicht. Er gibt dem Bundestrainer einen Rat.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH